Россия ночью массированно ударила "Шахедами" по Полтаве: есть травмированные
- Россия нанесла массированный удар беспилотниками "Шахед" по Полтаве ночью 23 апреля, повреждены жилые дома и инфраструктура, есть пострадавшие.
- В результате атак возникли пожары, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Россия осуществила массированный удар ударными беспилотниками типа "Шахед" ночью 23 апреля по Полтаве. К сожалению, известно о травмированных мирных жителях.
В сети показали последствия атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Россия атакует "Шахедами": воздушная тревога в ряде областей
Что известно об атаке на Полтаву
В ГСЧС Полтавщины рассказали, что в ночь на 23 апреля под российскими атаками была гражданская инфраструктура.
В Полтаве повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи.
Один из дронов упал вблизи многоэтажки – выбиты стекла, поврежден фасад,
– добавили спасатели.
Также в результате атак были зафиксированы пожары. По состоянию на 5:54 утра их ликвидация еще продолжалась.
На месте ударов продолжают также работать психологи и оказывать помощь пострадавшим.
Последствия атаки на Полтаву / Фото ГСЧС
Напомним, что ранее председатель ОВА сообщал, что удары пришлись, в частности, по Подольскому и Шевченковскому районам Полтавы. Кроме того, СМИ сообщали о перебоях с электроснабжением в городе.