Пожар в порту Усть-Луга разгорелся с новой силой: на спутниковых кадрах столб дыма

Порт Усть-Луга в Ленинградской области России в очередной раз оказался под атакой беспилотников, в результате чего на территории объекта усилился пожар, который возник еще после предыдущих дроновых ударов.

На спутниковых кадрах видно, как над портом поднимается столб дыма. Об этом сообщают "КиберБорошно", Exilenova+ и "Радио Свобода".

Какова сейчас ситуация в порту Усть-Луга?

Согласно обнародованной информации, украинские беспилотники нанесли удар по нефтеналивным портам Усть-Луга и Приморская. В первом из них вследствие повторного удара дронов усилился пожар утром 27 марта.

Ранее уже сообщали, что пропускная способность Усть-Луги составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а Приморск является конечным пунктом трубопроводной системы мощностью до 75 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, что пожар продолжается еще с 25 марта. Тогда после атаки сообщали о пожаре на резервуарах объекта. Местные власти сообщали о работе по ликвидации возгорания, о пострадавших не сообщали.



Пожар в порту Усть-Луга / "Радио Свобода"

Министерство обороны России сообщило о сбитии 85 БпЛА над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Московской областями, акваторией Черного моря и Крыма.

В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, о ликвидации 36 дронов в регионе. Из-за возможной атаки в аэропорту "Пулково" отменили по меньшей мере 28 рейсов, еще более 50 задерживаются.

Что еще атаковали в России?