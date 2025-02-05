Оттуда запускают "Шахеды" по Украине: дроны атаковали Приморско-Ахтарск, есть прилеты
Неспокойным выдался для россиян вечер 5 февраля. Дроны атаковали несколько регионов России, в частности Приморско-Ахтарск Краснодарского края.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ЦПД Андрея Коваленко.
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Какие российские регионы атаковали БпЛА
Вечером 5 февраля дроны совершили атаку на российский Приморвско-Ахтарск. Именно оттуда Россия постоянно запускает "Шахеды" по Украине.
Прилеты в Приморско-Ахтарске, откуда Россия запускает постоянно "Шахеды",
– говорится в сообщении.
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Заметим, что по информации военного журналиста Андрея Цаплиенко, прилеты в районе аэропорта Приморско-Ахтарска.
Добавим, что около 21:00 российские СМИ предупреждали о том, что в направлении Ростовской области полетели около 20 БпЛА.
Кроме того, в Росавиации сообщили о том, что вводят ограничения на работу аэропорта Волгограда.
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К слову, в Генштабе подтвердили, что в ночь на 3 февраля дроны поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод. Они получили серьезные повреждения.