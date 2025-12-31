Авиаэксперт раскрыл, где Кремль прокололся с "атакой" на резиденцию Путина

Кремль обвинил Украину в якобы атаке по резиденции Владимира Путина. Однако есть много деталей, которые полностью опровергают это.

Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что уже изначально в этой истории был странный набор несоответствий. Кроме того, Украина отвергла любые обвинения.

Смотрите также Война Путина против Украины станет длиннее войны Гитлера с СССР, – CNN

Что доказывает ложь России об атаке на резиденцию Путина?

Богдан Долинце подчеркнул, что международные журналисты пытались получить комментарии жителей региона, где расположена резиденция Путина, которую якобы атаковали украинские дроны.

Никто из них не подтвердил ни шума, ни информации о каких-то взрывах, ни о полете тех или иных беспилотников,

– сказал он.

Кроме того, разведки разных стран Запада выражают сомнения, что подобная операция когда-то существовала. Сама же Россия также не может предоставить никакого подтверждения своим же обвинениям.

Нет информации об обломках, нет видеозаписей пролета или попаданий. Даже и статистика по перехвату беспилотных систем не совпадает с той информацией, которая ранее была озвучена,

– отметил авиационный эксперт.

Поэтому, по его словам, можно говорить о том, что обвинения Кремля в сторону Украины относительно атаки на резиденцию Путина – является информационной спецоперацией России.

Кроме того, даже, если предположить, что Украина могла осуществить подобную атаку, то это никак бы не задело кремлевского диктатора, ведь он редко посещает свои резиденции, а когда и так – то находится в надежно защищенных бункерах. Также ко всем резиденциям Путина стянуто очень много средств противовоздушной обороны. Пройти ее крайне сложно.

Что известно об "атаке на резиденцию" Путина?