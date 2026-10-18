"1000 км через 4 области": "Флэш" объяснил, как украинские БПЛА добираются до Петербурга, прорываясь через ПВО

Украинские беспилотники преодолевают 1000 километров вражеского пространства на пути к Санкт-Петербургу. Аппараты со скоростью до 200 километров в час пролетают через области России, защищенные системами ПВО и РЭБ.

Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что стоит за атакой дронов на Петербург?

"Флэш" подчеркнул, что выполнение подобных дальних "рейсов" опирается на крайне сложную организационную и инженерную подготовку операций.

Маршрут средств поражения пролегает через четыре российских региона, каждый из которых прикрыт эшелонированными комплексами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При этом используются не дорогостоящие крылатые ракеты со специальными комплексами защиты, а обычные ударные беспилотники.

Когда все видят визуальный результат работы наших БПЛА, я всегда задумываюсь об организационно-технической стороне. Чтобы долететь до Петербурга, нашим БПЛА нужно преодолеть 1000 километров через 4 области противника. 4 области, которые защищены ПВО и РЭБ. Причем это не крылатые ракеты со специальными системами, это БПЛА, которые летят со скоростью до 200 километров в час,

– пояснил Бескрестнов.

Каковы "достижения" дронов в Петербурге?

18 октября Силы обороны Украины провели атаку беспилотниками FP-1 на важные инфраструктурные объекты в Санкт-Петербурге и области. В результате ударов возникпожар на нефтяном терминале, произошли перебои в работе сервисов и отключения электроэнергии.

Один из беспилотниковпоразил восьмипролетный вантовый мостчерез Корабельный фарватер длиной 620 метров, по которому проходит Западный скоростной диаметр.

Кроме того, на Софийской улице на складе маркетплейса Ozon вспыхнул пожар. Над местом возгорания поднялся густой черный дым, а очевидцы опубликовали видео с пожаром в складских помещениях.