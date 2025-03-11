Путин ежедневно это делает, – в ЦПД прокомментировали истерику россиян из-за масштабной атаки по России

Ночная атака БпЛА 11 марта возмутила россиян – последствия "прилета" в Москве показывали даже генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Несмотря на значительное внимание к взрывам на территории государства-агрессора, Россия продолжает каждую ночь запускать десятки дронов по Украине.

Ситуацию в информационном пространстве прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Лейтенант призвал прежде всего Путина прекратить обстрелы Украины.

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Что заявил глава ЦПД

Андрей Коваленко обратил внимание на "странный информационный фон после атаке неизвестных дронов на Московию".

Россия каждую ночь запускает более 100 дронов по Украине, ракетами атакует гражданских, дронами бьет по Киеву и другим городам. Ежедневно и каждую ночь, и эта не была исключением,

– напомнил лейтенант.

Важно! По словам Владимира Зеленского, Украина никогда не атакует российскую гражданскую инфраструктуру. ВСУ используют БпЛА только для ударов по военным объектам врага.

К слову, сегодня неизвестные беспилотники поразили аэродром "Дягилево", который является базой для самолетов Ту, а также один из крупнейших терминалов нефтепродуктов "Стальной конь" на Орловщине.