"Работает на ВПК России": по заводу "Энергия" в Липецкой области нанесли ракетный удар

В городе Елец Липецкой области 25 октября крылатые ракеты провели атаку на завод "Энергия". Это предприятие работает на оборонно-промышленный комплекс России.

Завод поставляет детали для военной техники.Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.

Какие последствия атаки?

По предварительным данным, взрывы прогремели непосредственно на территории предприятия после пролета ракет. В настоящее время выясняются последствия попадания и масштабы возможных разрушений. Губернатор региона подтвердил атаку на промышленную зону Ельца, но не назвал конкретного предприятия.

Завод является одним из важнейших элементов российского военно-промышленного комплекса. ПАО "Энергия" – крупнейшее российское научно-производственное предприятие в области химических источников тока. Предприятие специализируется на производстве химических источников тока.

Завод производит аккумуляторы для БПЛА, батареи для ракетных комплексов ПВО, а также батареи для авиации и флота. ПАО "Энергия" находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и Украины.

Предприятие раньше уже становилось целью атак. В мае 2025 года в результате обстрела вспыхнул один из цехов, пострадали 9 работников. Также завод был атакован в январе 2026 года.

Удар по ПАО "Энергия" / Supernova+

Напомним, что Силы обороны Украины систематически уничтожают военные предприятия страны-агрессоры. В субботу, 24 октября, ВСУ поразили химзавод в городе Тольятти, а также повредили авиатехнику на аэродроме в Ейске.

Кроме того, в пятницу, 23 октября, под ракетным ударом оказался Орел. Был атакован завод "Протон", на котором производятся электронные компоненты, в том числе для ракетного вооружения ворга.