Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подступах к столице якобы были уничтожены два беспилотника.

Каковы последствия атаки на Подмосковье?

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что утром один из дронов попал в магазин "Магнит" в Павловском Посаде.

В результате взрывной волны повреждена расположенная рядом поликлиника. В отделении для взрослых выбито 46 окон, больше всего пострадали два кабинета.

В то же время, по словам чиновника, поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме.

Справка: Павловский Посад – это город в Московской области России, примерно в 65 – 70 километрах на восток от Москвы. Он расположен на реке Клязьма, недалеко от города Орехово-Зуево. Через Павловский Посад проходит железная дорога Москва – Владимир – Нижний Новгород.

Последствия атаки на Подмосковье / Фото из сети

Напомним, что утром Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнафта – ЯНОС", расположенному в Ярославле. Этот НПЗ перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Это ключевое предприятие-поставщик топлива для всей Московской агломерации.

Также украинские беспилотники посетили Саратовскую область. Там под ударами оказалась авиабаза "Энгельс-2". Местные жители сообщали о взрывах. Вероятно, одной из целей могла стать вертолетная площадка на территории авиабазы.