Так, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що на підступах до столиці нібито були знищені два безпілотники.

Які наслідки атаки на Підмосков'я?

Тим часом губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що вранці один із дронів влучив в магазин "Магніт" у Павлівському Посаді.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджена розташована поруч поліклініка. У дорослому відділенні вибито 46 вікон, найбільше постраждали два кабінети.

Водночас, за словами чиновника, поліклініка не зачиняється та продовжує приймати пацієнтів у штатному режимі.

Довідка: Павловський Посад – це місто в Московській області Росії, приблизно за 65 – 70 кілометрів на схід від Москви. Воно розташоване на річці Клязьма, неподалік від міста Орєхово-Зуєво. Через Павловський Посад проходить залізниця Москва – Владімір – Нижній Новгород.

Наслідки атаки на Підмосков'я / Фото з мережі

Нагадаємо, що вранці Сили оборони вгатили НПЗ "Славнафта – ЯНОС", розташованому в Ярославлі. Цей НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Це ключове підприємство-постачальник палива для всієї Москвської агломерації.

Також українські безпілотники завітали до Саратовської області. Там під ударами перебувала авіабаза "Енгельс-2". Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Ймовірно, однією з цілей міг стати гелікоптерний майданчик на території авіабази.