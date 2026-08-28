О 5:34 для Ярославської області оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою безпілотників.

Що відомо про атаку на Ярославль?

Губернатор області Михайло Євраєв оголосив про тимчасове перекриття руху на виїзді з Ярославля в бік Москви. Через безпекові заходи транспорт не пропускають на ділянці від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

Як зазначає видання BBC, у такий спосіб влада регіону зазвичай повідомляє про атаку безпілотників на промзону, де розташований, зокрема Ярославський НПЗ, який вже не раз атакував дрони.

Зауважимо, що йдеться про "Славнефть-Янос", один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Середній обсяг переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Тим часом моніторингові канали публікують кадри наслідків атаки на Ярославль.

Дрони атакували Ярославль / Фото з соцмережі

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Нагадаємо, що завдяки зусиллям українських сил один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у Кстово Нижегородської області – призупинив переробку сирої нафти.