В Ярославле горит НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

Ночью дроны провели атаку на Ярославль. Там был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу.

В ночь на 6 августа губернатор области Михаил Евраев сообщил о атаках БпОА в Ярославле и о перекрытии выезда из города в сторону Москвы. Очевидцы публиковали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма.

OSINT-аналитик ASTRA установил, что одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС", место другого пожара пока не определено.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Ассортимент продукции включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут. Завод является основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнафта"", 99,7 % акций которой на паритетных началах контролируются компаниями ПАО "НК "Роснефть"" и ПАО "Газпром".