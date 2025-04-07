"Работает российская ПВО": на Кубани сбитый дрон повредил железнодорожное полотно

Этой ночью Россию атаковали беспилотники. Один из дронов, которые сбила так называемая российская ПВО, повредил железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцура Кромаренко.

Кроме этого, повреждениям подверглась контактная сеть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Какие последствия вызвал сбитый дрон на Кубани

В оперативном штабе Краснодарского края говорят, что пожара в результате сбития дрона нет. Данных о пострадавших пока также не поступало. На месте попадания работает аварийная бригада, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска.

Отметим, что для ликвидации последствий работы российской противовоздушной обороны привлекли 27 человек и 7 единиц техники. На время работ движение поездов организовано в объезд поврежденного участка.

Впрочем, несмотря на такую работу ПВО России, российское минобороны продолжает хвастаться и сообщает, что в течение прошлой ночи удалось уничтожить и перехватить 13 беспилотников над акваторией Азовского моря, по одному дрону над территориями Брянской области и Крыма, а также 4 БпЛА над территорией Краснодарского края, один из которых повредил железнодорожное полотно.

Добавим, что прошлой ночью "неизвестные беспилотники" атаковали и Ростовскую область. 6 апреля российские телеграмм-каналы сообщали о работе ПВО и сбитии большого количества целей в регионе.