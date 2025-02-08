Дроны атаковали нефтеперекачивающие станции в Волгоградской и Ростовской областях

Неспокойной для россиян выдалась ночь на 8 февраля. Вероятно, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке БпЛА

БпЛА атаковали поселок Чертково Ростовской области. Вероятно, целью дронов была нефтеперекачивающая станция, которая расположена в 8 километрах от населенного пункта.

В то же время местные жители заявили, что пока якобы информация о пожарах, разрушениях и пострадавших не поступала.

Впоследствии появилась информация о том, что дроны также атаковали нефтеперекачивающую станцию в Волгоградской области. Местный губернатор утверждает, что якобы повреждений и пострадавших нет.

К слову, ранее была информация о том, что в Ростове-на-Дону прогремели мощные взрывы в ночь на 8 февраля. По информации прокремлевских ресурсов, над городом якобы сбили 3 БпЛА.

Жители Ростова-на-Дону жалуются, что взрывы в городе продолжались более часа. В местных телеграмм-каналах сообщают о по меньшей мере 10 мощных взрывах, которые были слышны над городом. Очевидцы также отмечают, что в небе постоянно виднеются яркие вспышки.