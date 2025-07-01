Атака дронов на Ростовскую область: в Сальске остановили движение поездов, вспыхнул пожар
- В ночь на 29 июля дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сальске Ростовской области, что повлекло остановку движения поездов и пожар в составе грузового поезда.
- В результате атаки повреждена контактная сеть и остекление в двух вагонах пассажирского поезда, пассажиров эвакуировали, девять поездов задерживаются.
Дроны нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Сальск Ростовской области России в ночь на 29 июля. В результате атаки остановлено движение поездов, возник пожар в составе грузового поезда.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Какие последствия атаки на Сальск?
В РЖД сообщили, что 29 июля в 02:00 якобы в результате падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области.
В результате атаки на Сальск также произошло возгорание в составе грузового поезда. Для тушения пожара был направлен пожарный поезд.
Пожар на станции Сальск / Фото росСМИ
Также сообщается о повреждении остекления в двух вагонах пассажирского поезда №59, следовавшего по маршруту Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.
Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов,
– сообщили в РЖД.
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В то же время глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив". Он также назвал фейковой информацию об эвакуации из города, которая распространяется в сети.
Кроме того, "Федеральная пассажирская компания" заявила, что из-за ситуации на станции в Сальске задерживаются девять поездов.
Где расположен Сальск на карте?
Сальск, который атаковали БпЛА в ночь на 29 июля, расположен в Ростовской области России. Заметим, что расстояние от границы Украины до города составляет более 270 километров.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг к временно оккупированному Крыму и Запорожской области.