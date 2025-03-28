Во время атаки БПЛА на Саратов мог пострадать важный завод

Ночью 28 марта украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Взрывы слышали в Энгельсе и Саратове. Предварительно, могло произойти попадание по одному из важных для россиян объектов.

Утром минобороны России отчиталось, что за ночь над семью российскими областями было сбито 78 украинских беспилотников. В частности, над Саратовской областью якобы уничтожили 19 БПЛА, передает 24 Канал.

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В Саратове мог быть прилет по заводу

Начиная с 3:30 в Саратовской области не утихала сирена воздушной тревоги. С 4:40 до 05:10 местные жители жаловались на активную работу ПВО над Саратовом и вблизи. Местный аэропорт временно закрыли.

На России выла сирена тревоги: смотрите видео

Российские паблики утверждают, что дроны могли попасть по Научно-исследовательскому институту химических источников тока. Это известный разработчик и производитель резервных источников тока для автономного электропитания техники.

Украина могла ударить по важному заводу оккупантов / Фото из соцсети

Прилет по заводу в Саратове / Фото из соцсети

Между тем другие источники пишут, что вероятной целью атаки мог стать Саратовский НПЗ. На видео изображен Храм Святых Бориса и Глеба. Он расположен в юго-западной части города, а сбивание дрона произошло чуть севернее.

Прилет в Саратове: смотрите видео

Справа в кадр оператора также попадает здание цеха. Там размещено предприятие, занимающееся лазерной резкой металла, компания по производству блочно-модульных котельных и местный пейнтбольный клуб.

До Саратовского НПЗ от этого места примерно 3,5 километра, а до военного аэродрома "Сокол" меньше девяти.

К слову, губернатор Саратовской области Роман Бусагин подтвердил атаку беспилотников на регион. Впрочем, он заявил заявил, что в результате атаки никто не пострадал и повреждений среди гражданских объектов нет.

К слову, украинские беспилотники также проявили активность в районе базы российской стратегической авиации в Энгельсе. Отметим, что 20 марта Энгельс уже побывал под успешной воздушной атакой. Россияне назвали ее самой массовой с начала войны. Во время атаки было уничтожено почти сотню вражеских крылатых ракет.