Буданов подтвердил уничтожение МиГ-31К и двух Ил-76 на "Саваслейке"

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил уничтожение трех самолетов на аэродроме "Саваслейка". Враг потерял один МиГ-31 и два самолета Ил-76.

Ранее об уничтожении самолетов сообщали источники 24 Канала в разведке. Впоследствии Буданов подтвердил эту информацию изданию The War Zone.

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Буданов прокомментировал атаку на "Саваслейку"

Буданов рассказал, что атака украинских беспилотников на российский аэродром 16 августа привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 Foxhound и двух транспортных самолетов Ил-76 Candid.

Справка. "Саваслейка" авиабаза в Нижегородской области России. Она расположена примерно в 600 километрах от границ Украины.

По данным издания, в целом база была поражена примерно 10 беспилотниками.

Отметим, что наши источники также сообщали о повреждении еще 5 МиГ-31К во время этой атаки. Кроме этого, один МиГ был поврежден во время атаки на "Саваслейку" 13 августа.

Сколько МиГов осталось у России

По данным Defense Express, в результате этих двух атак в целом поражено 25% российских истребителей МиГ-31К.

Различные данные свидетельствуют о том, что в России осталось немного таких самолетов – всего от 12 до 24 единиц.

Напомним, что эти истребители являются носителями аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал". Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов. Это примерно до 12 000 километров в час.