Удар по кораблю в бухте Севастополя: что атаковала ракета - показываем на карте

Утром 21 апреля Севастопольскую бухту атаковала украинская противокорабельная ракета. Оккупанты сообщали о возгорании на одном из пароходов, который размещался там.

В сети уже опубликовали спутниковые снимки кораблей, стоявших в бухте этим утром, а также предположили, на каком корабле возник пожар. Где утром раздавались мощные взрывы – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о бухте

Утром 21 апреля Севастопольская бухта оказалась под ударом. Местные сообщали о взрывах, а впоследствии над объектом фиксировали дым. Гауляйтер Севастополя Развожаев заявил, что бухту атаковали противокорабельной ракетой. В результате падения обломков возникло возгорание, которое якобы удалось ликвидировать.

Куда прилетело в Севастополе / фото OSINTtechnical

Впоследствии в сети появилось видео, на котором оккупанты утверждают, что загорелся один из пароходов. Как отмечает OSINTtechnical, Севастополь атаковали украинской ракетой "Нептун".

Сегодня утром украинская противокорабельная ракета "Нептун" попала в судно возле доков Военно-морских сил России в Голландской бухте в оккупированном Россией Севастополе. Сейчас судно горит,

– написал он.

Вероятное место, где вспыхнул пожар / фото OSINTtechnical

Также OSINT-сообщество считает, что пожар, вероятно, мог возникнуть на спасательном военном корабле "Коммуна". Он предназначен для поиска и спасения подводных лодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Официально ВСУ не комментировали эту информацию.

Место, откуда потенциально сняли видео с пожаром / Special Kherson Cat

Что известно об утренней атаке