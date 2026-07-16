Сильный пожар и масштабное задымление: "прилет" произошел в Шахтерске
16 июля под обстрел попал оккупированный Шахтерск в Донецкой области. Там вспыхнул пожар.
Мониторинговые сообщества освещают последствия атаки на город. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.
Что известно о атаке на Шахтерск?
Предварительно, удар был нанесен в районе железнодорожной станции. Судя по фотографиям и видео, распространенным в сети, там произошло серьезное попадание, после которого вспыхнул пожар, а в небо поднимался столб черного дыма.
"Удар" по Шахтерску: смотрите фото очевидцев
Отметим также, что пожар подтвердили и спутниковые данные. Следует добавить, что железнодорожные узлы в оккупированной Донецкой области имеют важное значение для снабжения российских войск, техники и боеприпасов, поэтому регулярно становятся целями ударов.
Атака на Шахтерск / Фото со спутника, опубликованное в телеграм-канале Exilenova+
Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения станции в Шахтарске и повлияли ли они на движение поездов. А местные жители сообщали и об ударе по оккупированному Чистяковому.
Официального подтверждения атак на Донецкую область пока нет. Вероятно, об этом сообщат позже.
Кадры пожара в Шахтерске: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 16 июля дроны провели атаку на аэродром стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области, примерно в 600 километрах от границы с Украиной. Местные жители сообщали о взрывах и перебоях с электроснабжением, губернатор региона также подтвердил атаку БПЛА.
Атакам беспилотников подверглась и Ярославская область. По словам губернатора Михаила Евраева, из соображений безопасности на одном из выездов из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыли движение транспорта.