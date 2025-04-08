Повреждения по всему аэродрому: осинтеры показали последствия атаки на российскую "Шайковку"
- 31 марта дроны атаковали российский аэродром "Шайковка", где базируются Ту-22М3.
- В результате атаки уничтожено техническое помещение для обслуживания ракет, повреждены другие сооружения и уничтожена часть ракет.
"Добрые" дроны 31 марта атаковали российский аэродром стратегической авиации "Шайковка". Киберактивисты показали последствия поражения этого аэропорта в Калужской области.
Там базируются Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22/Х-32. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "Киберборошно".
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Какие последствия атаки на "Шайковку"
На опубликованных кадрах видно, что в результате атаки на "Шайковке" уничтожено техническое помещение для обслуживания и подготовки ракет перед запуском, а другое – повреждено обломками.
Ракеты нуждаются в заправке жидким топливом, а большинство станций для заправки исчезли со спутниковых снимков,
– также отмечают осинтеры.
На другой части аэропорта, где хранили ракеты перед запуском, повреждено помещение с Х-22/Х-32.
На фотографии можно увидеть еще одни остатки после атаки, вероятно, от помещения с ракетами. Но предполагают, что это могут быть и остатки самолета.
Последствия атаки на "Шайковку" / Фото OSINT-канала "Киберборошно"
"Результатом атаки стало выведение из строя инфраструктуры аэродрома, а также уничтожение некоторого количества ракет, что могло отменить планы России относительно очередного акта террора мирного населения", – добавили осинтеры.
Напомним, что недавно стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Из-за авиакатастрофы без света остались 210 домов.
Четверо членов экипажа якобы катапультировались, но таки известно об одном погибшем пилоте.