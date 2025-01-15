Дома нет, все уничтожено, – бабушка из села на Львовщине, дом которой повредила российская ракета

Россия утром 15 января снова цинично атаковала мирных украинцев. Одна из выпущенных страной-террористкой ракет упала на Львовщине в селе Скнилов и повредила дома местных жителей.

Бабушка, жилье которой пострадало, рассказала, как пережила российскую атаку и в каком состоянии квартиры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Дом непригоден для проживания

В доме Ярослава Укач находилась вместе с сестрой. Женщина как раз была в постели, как на нее посыпалось окно.

"Мы две есть, и мы еле выбрались... Дома нет, все уничтожено", – рассказала бабушка.

Сейчас ее помещение непригодно для проживания. В доме гуляет ветер, посыпались стены.

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Напомним, что ранее председатель Львовской ОВА сообщил, что из-за падения ракеты в этом селе Золочевского района разрушениям подверглись два жилых дома и две хозяйственные постройки.

Рядом с ними образовалась огромная воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.