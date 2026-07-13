105 судов за 8 суток: "Мадяр" рассказал об успехах операции "Молочка"

Ночью Силы беспилотных систем нанесли удар по 15 судам теневого флота России. Всего за первые дни июля было атаковано более сотни российских кораблей.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди похвастался успехами операции "Молочка". По словам майора, она будет продолжаться до тех пор, пока все суда российского теневого флота не будут уничтожены в Азовском море.

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Ночью Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.

Всего в период с 6 по 13 июля нанесены результативные удары по 105 плавсредствам.

"Перевалочная инфраструктура полуострова получает удар каждую ночь, движение по проливу прекращено, разгрузка ограничена до минимума", – сообщил "Мадяр".