Путин на это надеется: что означает реакция США на удар по Сумах

Россия нанесла ракетный удар по Сумах 24 марта. В результате атаки ранены более 100 человек, среди них дети, однако, реакция США на очередное террористическое преступление была достаточно сдержанной.

Военный Сил ТрО Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что Соединенные Штаты избежали прямого осуждения России за удар по мирному городу. Это можно трактовать как часть осторожной позиции страны.

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На что надеется Путин

Каждый, кто видел и слышал об ударе по Сумах, не имеет сомнений, что Россия совершила очередное преступление. В США также это понимают, но, вероятно, не хотят на нем особо акцентировать, чтобы не помешать установлению диалога, который сейчас происходит между странами.

Президент Украины отмечал, что "пряник" от США для России может быть ядовитым. Дональд Трамп увидит, что все инициативы, которые сейчас прилагают, являются напрасными, потому что Россия постоянно навязывает свои условия. Владимир Путин постоянно пытается что-то для себя выторговать,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Именно поэтому россияне сейчас усиливают давление, чтобы показать якобы у них все хорошо. Они продолжают разрушать украинские города, доказывая, что российская армия якобы сильнее. Но позиция Соединенных Штатов тоже может меняться. По худшему для нас сценарию, Трамп все-таки начнет давить на Украину.

Именно на это надеется Путин. Сергей Лавров также открыто говорил, что хочет, чтобы Вашингтон надавил на Украину. Это цель России. Но есть определенные "предохранители" – в США понимают, что на этом фоне внутренняя ситуация может ухудшиться, потому что есть неприятие такого сближения США и России,

– добавил Мусиенко.

Если в ближайшее время давления на Украину не будет, то в конце концов можно надеяться этого в сторону России. По-другому нельзя заставить Путина забыть о своих условиях и поддержать режим прекращения огня.

Напомним, в результате удара по Сумах повреждены жилые дома, больницы, школы. Россия ударила ракетами по густонаселенному району города. Атака произошла на фоне переговоров России и США и обещаний Путина соблюдать перемирие.