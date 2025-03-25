Військовий Сил ТрО Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що Сполучені Штати уникнули прямого засудження Росії за удар по мирному місту. Це можна трактувати як частину обережної позиції країни.

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На що сподівається Путін

Кожен, хто бачив і чув про удар по Сумах, не має сумнівів, що Росія вчинила черговий злочин. У США також це розуміють, але, ймовірно, не хочуть на ньому особливо акцентувати, щоб не завадити встановленню діалогу, який зараз відбувається між країнами.

Президент України зауважував, що "пряник" від США для Росії може бути отруйним. Дональд Трамп побачить, що всі ініціативи, які зараз докладають, є марними, бо Росія постійно нав'язує свої умови. Владімір Путін постійно намагається щось для себе виторгувати,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Саме тому росіяни зараз посилюють тиск, щоб показати нібито у них все добре. Вони продовжують руйнувати українські міста, доводячи, що російська армія буцімто сильніша. Але позиція Сполучених Штатів теж може змінюватися. За найгіршим для нас сценарієм, Трамп все-таки почне тиснути на Україну.

Саме на це сподівається Путін. Сєргей Лавров також відкрито говорив, що хоче, аби Вашингтон натиснув на Україну. Це мета Росії. Але є певні "запобіжники" – у США розуміють, що на цьому тлі внутрішня ситуація може погіршитися, бо є несприйняття такого зближення США та Росії,

– додав Мусієнко.

Якщо найближчим часом тиску на Україну не буде, то зрештою можна сподіватися цього в бік Росії. По-іншому не можна змусити Путіна забути про свої умови та підтримати режим припинення вогню.

Нагадаємо, внаслідок удару по Сумах пошкоджені житлові будинки, лікарні, школи. Росія вдарила ракетами по густонаселеному районі міста. Атака відбулася на тлі переговорів Росії та США й обіцянок Путіна дотримуватися перемир'я.