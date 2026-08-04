Враг нанес удары КАБами и БпЛА по жилым кварталам города Сумы: возникли пожары, погиб человек

Очередная ночная атака врага привела к пожарам и разрушениям в Сумах. Россия нанесла коварный удар по гражданским объектам.

О последствиях атаки сообщили в Сумской ОВА. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Что известно о ночном ударе по Сумам и его последствиях?

По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в Сумах зафиксированы попадания как минимум в 3 места в Ковпаковском районе. Под удар попали как объекты инфраструктуры, так и частная застройка.

На местах работают все профильные службы. В сообщении Григорова указано, что на данный момент известно об одном погибшем. Также есть пострадавшие, но их количество и состояние еще уточняются.

Журналисты "Кордон.Медиа" добавляют, что серия взрывов в Сумах прогремела после 2 часов ночи. По их данным, российские войска наносили удары управляемыми авиабомбами, а затем запустили по городу дроны, управляемые с помощью оптоволокна.

После попаданий на нескольких участках вспыхнули пожары.

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Добавим, что 2 августа вечером было зафиксировано попадание российского БпЛА по АЗС в Сумах. Город постоянно находится под угрозой российских атак.