Украинские дроны добрались до Сибири: в чем заключается главная угроза для Кремля после атаки на "Газпром"

Украинские дроны дальнего действия преодолевают тысячи километров и поражают объекты, которые Россия считала защищенными благодаря своей удаленности. Удар по предприятию в Сургуте может иметь последствия не только из-за повреждения самого завода, но и из-за его роли в российской газовой промышленности.

Летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему эта цель важна для России и как украинским силам удалось добраться до столь удаленного объекта.

Почему завод "Газпрома" в Сургуте является важной целью?

Сургутский завод стабилизации газового конденсата расположен в Западной Сибири.

Это заводы, которые производят продукцию, важную для прокачки основных потоков газа,

– пояснил военный эксперт.

Он отметил, что эти вещества необходимы для работы оборудования при транспортировке газа под высоким давлением и в определенных температурных режимах.

И уничтожение таких заводов может полностью остановить прокачку,

– подчеркнул Свитан.

В то же время фактическое влияние удара на транспортировку газа зависит от масштаба повреждений и состояния предприятия после атаки.

Каковы последствия удара по заводу: смотрите видео

Как украинские дроны преодолевают тысячи километров?

По словам Свитана, дальнобойные беспилотники могут лететь к цели десятки часов. Значительная часть их ресурса уходит на топливо, поэтому боевая нагрузка может быть относительно небольшой.

Но тем не менее пытаются долететь, поскольку российский химпром, как и российская нефтегазовая отрасль, – это, в принципе, большая бензоколонка, которая загорится от спички. Главное – правильно донести ее и попасть в цель,

– сказал военный эксперт.

Он также отметил подготовку украинской армии и действия, направленные на отвлечение российской противовоздушной обороны от основных ударных беспилотников.

По его мнению, поражение таких объектов позволяет влиять на важные производственные процессы российской нефтегазовой отрасли даже за тысячи километров от Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины изменили подход к атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы, сосредоточившись на наиболее уязвимых узлах предприятий – установках первичной переработки нефти.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, что повреждение этих установок может остановить работу всего завода, ведь без них невозможно производить бензин, дизель и другие нефтепродукты.



Такие удары могут нанести российскому бюджету гораздо больший ущерб, чем санкционные ограничения, поскольку сокращают возможности России по переработке нефти и получению доходов для финансирования войны. В качестве примера эксперт привел ситуацию на Туапсинском и Новокуйбишевском НПЗ, где после атак возникли серьезные проблемы с работой предприятий.