Льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому ця ціль важлива для Росії та як українським силам вдалося дістатися настільки віддаленого об'єкта.

Чому завод "Газпрому" в Сургуті є важливою ціллю?

Сургутський завод стабілізації газового конденсату розташований у Західному Сибіру.

Це заводи, які виробляють продукцію, що важлива для прокачування основних потоків газу,

– пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що ці речовини потрібні для роботи обладнання під час транспортування газу за високого тиску та певних температурних режимів.

І знищення такого роду заводів може зупинити повністю прокачування,

– наголосив Світан.

Водночас фактичний вплив удару на транспортування газу залежить від масштабу пошкоджень і стану підприємства після атаки.

Які наслідки удару по заводу: дивитись відео

Як українські дрони долають тисячі кілометрів?

За словами Світана, далекобійні безпілотники можуть летіти до цілі десятки годин. Значна частина їхнього ресурсу витрачається на паливо, тому бойове навантаження може бути відносно невеликим.

Але тим не менш намагаються дістати, оскільки російський хімпром, як і російська нафтогазова галузь, – це, в принципі, велика бензоколонка, яка загориться від сірника. Головне правильно його донести і влучити,

– сказав військовий експерт.

Він також відзначив підготовку української армії та дії, спрямовані на відволікання російської протиповітряної оборони від основних ударних безпілотників.

На його думку, ураження таких об'єктів дає змогу впливати на важливі виробничі процеси російської нафтогазової галузі навіть за тисячі кілометрів від України.

Нагадаємо, що Сили оборони України змінили підхід до атак на російські нафтопереробні заводи, зосередившись на найвразливіших вузлах підприємств – установках первинної переробки нафти.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що пошкодження цих установок може зупинити роботу всього заводу, адже без них неможливо виробляти бензин, дизель та інші нафтопродукти.



Такі удари можуть завдавати російському бюджету значно більших втрат, ніж санкційні обмеження, оскільки скорочують можливості Росії переробляти нафту й отримувати доходи для фінансування війни. Як приклад експерт навів ситуацію на Туапсинському та Новокуйбишевському НПЗ, де після атак виникли серйозні проблеми з роботою підприємств.