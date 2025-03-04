Во время атаки на Сызранский НПЗ дроны могли поразить нефтеперерабатывающую установку

Ночью 4 марта неизвестные дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России. Удар мог повредить установку первичной переработки нефти АВТ-6.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Пораженное оборудование играет важную роль в технологическом процессе завода, рассказывает "Милитарный". Последствия могут привести к "простою" предприятия в течение нескольких месяцев.

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Что известно об убытках НПЗ

По словам россиян, после взрывов из-за атаки украинских БпЛА на Сызранском НПЗ начался пожар. Погибших и пострадавших нет, поскольку персонал находился в защитных сооружениях на территории предприятия.

Пораженная установка является одним из "самых дорогих и важных элементов" нефтеперерабатывающих заводов, без такого оборудования дальнейшая обработка сырья невозможна.

Кроме того, "Милитарный" отмечает – из-за западных санкций и ограничения поставок иностранных компонентов в Россию ремонт значительно усложняется и становится дороже.

Напомним, 19 февраля дроны уже атаковали Сызранский НПЗ. Тогда БпЛА также мог попасть в АВТ-6.