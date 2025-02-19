Перерабатывает 8,9 миллиона тонн нефти в год, – Коваленко о Сызранском НПЗ

В России становится все более неспокойно. Дроны там атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

В ночь на 19 февраля в России был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который является важным для россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно о НПЗ

По словам Коваленко, мощность переработки составляет 8,9 миллионов тонн нефти в год. Это делает его средним по размеру НПЗ для России.

Его продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5,

– пояснил руководитель ЦПД.

Известно, что этот НПЗ перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом. Также это часть логистики войск.

Этот завод оказывается под атакой уже не впервые. В прошлый раз он стал целью в марте 2024 года. На этот раз там прозвучало по меньшей мере 2 взрыва.