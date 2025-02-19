Вночі проти 19 лютого у Росії був атакований Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який є важливим для росіян. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про НПЗ

За словами Коваленка, потужність переробки складає 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його середнім за розміром НПЗ для Росії.

Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5,

– пояснив керівник ЦПД.

Відомо, що цей НПЗ переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом. Також це частина логістики військ.

Цей завод опиняється під атакою вже не вперше. Минулого разу він став ціллю в березні 2024 року. Цього разу там пролунало щонайменше 2 вибухи.