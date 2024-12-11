Таганрог остался без тепла после обстрела: россияне жалуются на атаку ATACMS

Таганрог ночью 11 декабря подвергся обстрелу. В результате атаки была повреждена котельная.

Теперь часть города без отопления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и городского главу Таганрога Светлану Камбулову.

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Что известно об атаке на Таганрог

Всего без отопления остались 27 многоквартирных домов. Очевидно, так работала российская ПВО.

Кроме того, в результате ночного обстрела Таганрога пострадало местное промышленное предприятие. Там сгорели 14 автомобилей.

Местные также сообщали о возгорании Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Власти традиционно утверждают, что пострадавших нет.

Напомним, что пока неизвестно, чем атаковали Таганрог. Местные сообщали об атаке беспилотников, а руководство Ростовской области – ракетами ATACMS. Есть еще у россиян и третья версия – ракеты-дроны "Паляниця".

О первых взрывах сообщали в 4:20.

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