Где расположен Таганрог и какие новые важные объекты России атакованы

В ночь на 9 марта российский Таганрог подвергся атаке беспилотников. Целью атаки мог быть местный авиационный завод, где в частности ремонтировали самолет А-50.

В сети пишут, что в результате атаки пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.

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Хронология атаки

Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом. Люди сообщали, что слышали не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, летели беспилотники со стороны моря.

Атака беспилотников продолжалась более часа. Голубев назвал ее "массированной" и заверил, что их силы ппо отбили атаку. Правда, по его данным, ранения получил сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации последствий на земле. Пострадавший госпитализирован.

Что могли атаковать дроны

Таганрогский авиационный научно-технический завод им. Г. М. Бериева строит и ремонтирует военные транспортные самолеты различных типов. В частности, Ил-76, А-50, Ил-78. Ранее он производил стратегические бомбардировщики. Среди других говорится о Ту-95, Ту-142.

Российские военные блогеры считают, что авиазавод был целью массированной атаки. В цехах завода в частности ремонтировали самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Где расположен Таганрогский завод им. Г. М. Бериева на карте:

Причастна ли Украина

Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию в Таганроге, поразив дронами местный авиастроительный завод. По его словам, на заводе хранилось большое количество продукции военного назначения.

"Самое интересное, пожалуй, - модернизация А-50 на А-50У, те самые очень дорогие и очень важные для ВКС РФ самолеты, две штуки из которых уже были сбиты. Такие мощные прилеты могут очень серьезно помешать работе завода, и довольно надолго", – подчеркнул он.

Как пишет Братчук, большое количество беспилотников с барражирующими боеприпасами попали в цеха завода, в результате чего там начался пожар. В то же время пока неизвестно, был ли поражен А-50У, стоявший рядом.

Зато известна геолокация по меньшей мере одного видео, на нем видно вспышку от прилета дрона или по сборочному цеху, или по цеху № 3,

– отметил Братчук подчеркнув, что это невероятно успешная операция с использованием дронов-камикадзе в тылу России.

Важно! Украинские защитники уничтожили уже два самолета А-50. Цена одного такого самолета – более 350 миллионов долларов.