ГУР атаковало Тамбовский пороховой завод: насколько далеко это от Украины –показываем на карте

Беспилотники Главного управления разведки ударили по Тамбовскому пороховому заводу. Информация о степени поражения и потерях противника пока уточняется.

Утром 4 июля в Тамбовской области раздавались взрывы. Российские власти отчитались об уничтожении двух дронов в регионе. В то же время местные жители рассказывали о прилете в районе Тамбовского порохового завода. В частности, в сеть попало видео атаки.

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Какое расстояние преодолели дроны

Уже вечером в ГУР признались, что провели спецоперацию на территории России, в ходе которой был поражен пороховой завод.

Отметим, что расстояние от границы с Украиной до Котовска, где собственно размещен атакованный объект, составляет более 450 километров.

Где расположен Котовск: смотрите на карте

: Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии. Предприятие производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, состоящих на вооружении сухопутных войск, военно-морского Флота и авиации России. На заводе в настоящее время изготавливается более 200 видов продукции военного и гражданского назначения.

Напомним, что украинские дроны не впервые атакуют Тамбовский пороховой завод. 14 ноября БПЛА упал на территорию завода в Котовске.

В начале 2024 года Тамбовский завод снова находился под атакой беспилотников.