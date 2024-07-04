Вранці 4 липня у Тамбовській області лунали вибухи. Російська влада відзвітувала про знищення двох дронів у регіоні. Водночас місцеві жителі розповідали про приліт у районі Тамбовського порохового заводу. Зокрема, у мережу потрапило відео атаки.

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Яку відстань подолали дрони

Вже надвечір у ГУР зізналися, що провели спецоперацію на території Росії, у ході якої було уражено пороховий завод.

Зазначимо, що відстань від кордону з Україною до Котовська, де власне розміщений атакований об'єкт, становить понад 450 кілометрів.

Де розташований Котовськ: дивіться на карті

Довідка: Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії. Підприємство виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем усіх калібрів, що перебувають на озброєнні сухопутних військ, військово-морського Флоту та авіації Росії. На заводі в даний час виготовляється понад 200 видів продукції військового та цивільного призначення.

Нагадаємо, що українські дрони не вперше атакують Тамбовський пороховий завод. 14 листопада БпЛА впав на територію заводу у Котовську.

На початку 2024 року Тамбовський завод знову перебував під атакою безпілотників.