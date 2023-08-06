Это часть большего плана: в ISW проанализировали атаку дрона на российский танкер SIG

СБУ ударила по российскому танкеру SIG, перед этим был атакован российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". Аналитики объясняют, что подобные действия, вероятно, являются частью целенаправленной кампании по перехвату.

Украинские усилия направлены на создание благоприятных условий для больших контрнаступательных операций. То есть, Украина расширяет усилия и на военно-морские цели.

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Зачем украинская сторона могла атаковать российский танкер SIG

Аналитики американского Института изучения войны вспомнили, что второй раз за два дня были атакованы российские корабли. Так, в ночь на 5 августа под атакой оказался российский танкер SIG, который транспортирует нефтепродукты и, вероятно, перевозил топливо для нужд российских оккупантов.

Наконец танкер испытал пробоины в районе машинного отделения возле ватерлинии с правой стороны, поэтому его затопило и судно не могло самостоятельно двигаться.

Украинские войска в течение длительного времени нацеливались на Керченский мост, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины, и атака на SIG, вероятно, является частью более широкой попытки вывести из строя корабли, вовлеченные в поставку для российских военных сил, и место атаки поблизости моста может указывать, что это было частью большей попытки нарушить логистику России вдоль ключевой российской наземной линии связи,

– отметили аналитики.

Также они объясняют, что предыдущие украинские усилия по перехвату были сосредоточены преимущественно на российских военных объектах на суше. И, вероятно, сейчас украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские силы как составную часть этих усилий.

"Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных целей с целью ослабить российскую логистику и обороноспособность, чтобы создать благоприятные условия для будущих украинских контрнаступательных действий", – отметили аналитики.

Они также объяснили, что Украина продолжает создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании по перехвату, как это было до и во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

"Однако теперь они наносят удары просто глубже в российских тыловых районах и охватывают морские объекты", – отметили в ISW.

Коротко об атаке на российские корабли