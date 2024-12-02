Этаж в доме выгорел полностью: ужасные последствия удара "Шахедами" по Тернополю

Россияне ночью 2 декабря атаковали Тернополь "Шахедами", в результате чего был поврежден многоквартирный дом. К сожалению, уже известно об одном погибшем.

О деталях атаки 24 Каналу рассказала корреспондентка из Тернополя Зоряна Яремишин, заметив, что повреждена также школа рядом. Вблизи дома развернули пункт обогрева, работают все соответствующие службы.

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Ужасные последствия удара "Шахедами" по Тернополю

В результате российской атаки известно о погибшем – 45-летний мужчина, который проживал на 5 этаже дома. Его жена тяжело пострадала, сейчас женщина находится в больнице. Также известно о еще двух пострадавших, которые получили травмы.

В результате попадания вспыхнул пожар, 5 этаж в доме выгорел полностью. Повреждены и многие соседние квартиры. Людей из двух подъездов отселили.

Рядом нет никакой критической инфраструктуры. "Шахед" попал в верхний этаж жилого дома, пробил потолок и поэтому загорелась квартира,

– отметила Яремишин.

Жители дома рассказали, что после сигнала воздушной тревоги воспользовались "правилом двух стен", но не думали, что дрон попадет именно в их квартиру. Кроме того, некоторым жителям из-за ударной волны заблокировало двери, с чем им помогла ГСЧС.

Вблизи дома уже развернуты пункты обогрева, где люди могут выпить горячего чая и пообщаться с психологами. Работает также и комиссия, которая обходит дома, считает убытки и общается с людьми, которые в нем проживали. Вывод комиссии будет уже через неделю, после этого жителям предоставят возмещение.

В результате атаки также повреждена школа, которая расположена в 10 метрах от дома. В учебном заведении выбиты окна, школьники сегодня учатся дистанционно.

Напомним, что 26 ноября оккупанты атаковали энергетический объект в Тернопольской области. Из-за этого тысячи жителей остались без света.