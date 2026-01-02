Россияне запустили более 100 дронов: в Воздушных силах рассказали о последствиях атаки

Россия продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками. С 18:00 1 января и в течение ночи 2 января противник атаковал 116 ударными БпЛА.

Однако большинство из них сбила украинская ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

По данным Воздушных сил, россияне запустили 116 дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (территория России), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым). Отмечается, что около 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Однако также зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях. Отмечается, что по состоянию на 8:31 атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Последствия российских атак на Украину: коротко о главном