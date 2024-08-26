"Шахед" пробыл над территорией Польши более получаса и "исчез с радаров", – польские СМИ

Во время массированной российской атаки по Украине в понедельник, 26 августа, один из российских "Шахедов" залетел на территорию Польши. Там рассказали, где исчез беспилотник и сколько времени он фиксировался их системами мониторинга.

Ранее в польской армии заверили, что были готовы сбить БПЛА, но помешали "атмосферные условия". Сейчас его поиски продолжаются в гмине Тышовце.

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Военные определили, где мог упасть "Шахед"

"Шахеда" длительное время отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства.

Пересечение границы беспилотником зафиксировали в 6:43, потеряли сигнал – в 7:16 утра. Таким образом он находился на территории Польши 33 минуты, а затем – "исчез с радаров".

"Можно предположить, что он или где-то упал, или его высота полета была такой, что наши радиолокационные системы не смогли продолжать наблюдение. С таким же успехом он мог развернуться и опуститься на такую высоту, что его больше не было видно нашим радарам", – говорят в польской армии.

В польских спецслужбах также добавили, что никаких сообщений о повреждениях не поступало.

"Мы контактируем с местными властями, полицией и службами, которые работают на месте, и никто из жителей не сообщил и не заметил никаких аномалий. Поэтому мы еще не уверены, что что-то могло упасть. Там также есть участок густого леса, поэтому падение могло произойти и там", – отмечают там.

Военные определили зону, где мог бы упасть беспилотник. Территорию продолжают прочесывать патрули. К поискам также привлекли вертолет.

Этот объект так же мог вернуться на территорию Украины, поэтому мы должны исследовать каждую возможность, чтобы его возможное присутствие не представляло угрозы для местных жителей,

– говорят польские военные.