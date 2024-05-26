Целью россиян был Староконстантинов, есть попадания и раненые в Винницкой области: все о новой атаке

Россия нанесла новый массированный удар по Украине: бомбардировщики Ту-95МС запускали крылатые ракеты, враг также атаковал "Шахедами" и "Кинжалами". Под ударом был Староконстантинов, зафиксированы попадания в Винницкой области.

Ближе к утру Россия подняла в небо МиГ-31К, который нанес удар аэробаллистической ракетой "Кинжал". Все, что известно о комбинированной атаке в ночь на 26 мая, рассказывает 24 Канал.

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Ракеты долетели до Запада

Первые крылатые ракеты зашли в пределы Украины на Черниговщине ориентировочно в 3:30 утра и направились через Киевскую и Житомирскую области на запад. Воздушные силы сообщали о возможном ударе возле Житомира и о пролете ракет в сторону Староконстантинова.

Часть ракет долетела до Львовщины и направилась в сторону Львова. Мэр Андрей Садовый уточнил, что ракет на Львовщине две. В то же время через минут 10 он сообщил, что ракеты исчезли с радаров области.

Польша поднимала в воздух военную авиацию. В частности, в командовании Вооруженных сил Польши отметили, что этой ночью наблюдается "интенсивная деятельность" дальней авиации России в связи с задачей ракетных ударов "по объектам, расположенных в том числе на западной территории Украины".

Чем атаковали россияне

Командование Воздушных сил отчиталось, что россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет и более 30 ударных БпЛА.

Враг запустил 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал с самолетов МиГ-31К: пуски осуществляли из воздушного пространства Тамбовской области России.

Кроме того, оккупанты запустили по Украине 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области страны-агрессора и 31 "Щахед", которые были запущены из Приморско-Ахтарска и Ейска в России и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Уточняют, что к отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребители, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Вражеские цели в частности сбивали в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Сколько целей сбито

Украинские Силы ПВО этой ночью сбили 31 из 31 "Шахед" и 12 из 12 крылатых ракет, запущенных российскими войсками по Украине. Не удалось сбить 2 ракеты Кинжал.

11 "Шахедов" сбили на Днепропетровщине

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью защитники неба сбили над областью 11 "Шахедов": 5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском.

К слову, враг мощно обстреливал из артиллерии Никополь. Кроме того, здесь зафиксировано попадание дрона-камикадзе. В результате чего, повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина.

Повреждены 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач. Избиты 3 частных дома.

Последствия атаки на Днепропетровщине / Фото с телегррам-канала Сергея Лысака

Еще 3 дрона-камикадзе этой ночью уничтожили на Николаевщине.

Атака на Хмельницкую область

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин по состоянию на утро рассказал, что ночью во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету. В то же время в регионе произошли отключения света.

Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тысяч абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети,

– сказал Тюрин.

На месте происшествия работали соответствующие службы. В то же время информация о травмированных и разрушений не поступала.

Имоврино, целью врага этой ночью был город Староконстантинов в Хмельницкой области, возле которого расположен один из военных аэродромов. Крылатые ракеты атаковали город с востока и запада.

Кроме того, россияне запустили по Староконстантинову аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" с МиГ-31К, который взлетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

В сети также распространили видео момента атаки на Староконстантинов.

Отражение атаки на Староконстантинов: видео

В Винницкой области есть попадания

Во время отражения атаки зафиксированы попадания в Винницкой области. Так, по состоянию на утро стало известно, что в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского ударного дрона повреждены 3 жилых дома, 7 частных жилых домов и несколько авто. Пострадали 3 человека.

В ГСЧС сообщили, что из квартир эвакуировали 40 человек. На месте происшествия работали психологи. В то же время пострадавшие от госпитализации отказались.

Последствия атаки в Хмеринке / Фото ГСЧС

В ОВА также сообщили, что в Жмеринском районе 2 тысячи абонентов остались без газа.

"Работы по восстановлению газоснабжения жилого сектора уже начали. Будет проводиться подворовой и поквартирный обход для оценки безопасности пуска газа", – сообщила председатель Жмеринской районной военной администрации Инна Цимбал.

Отбой угрозы для Украины объявили ориентировочно в 5:30 утра.

Предыдущая комбинированная массированная атака на нас происходила несколько недель назад, 8 мая. Тогда враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный БпЛА. Из них 59 обезвредила ПВО.