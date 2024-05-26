Во время ночной атаки 2 ракеты направлялись на Львов, но исчезли с радаров

В ночь на 26 мая Россия осуществила массированную атаку по Украине: бомбардировщики Ту-95МС запускали крылатые ракеты, враг атаковал "Шахедами" и "Кинжалом". Ракеты направлялись на Львовскую область.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщал о движении ракет на область. В то же время впоследствии написал, что ракеты "исчезли с радаров".

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"Львов внимание. Две ракеты в направлении нашей области!" – написал в 4:12 Андрй Садовый.

Также о ракетах предупреждал и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ракеты в воздушном пространстве Львовской области", – отметил руководитель ОВА.

Известно, что в связи с этим Вооруженные силы Польши поднимали в воздух свои самолеты: "из-за ракетной атаки России по Украине: для безопасности воздушного пространства их государства".

Ракеты исчезли с радаров

При этом в 4:21 мэр Львова сообщил, что угроза атаки для области прошла. По его словам, ракеты исчезли с радаров. Он также поблагодарил военных Воздушных сил за их работу.

"Ракеты исчезли с радаров. Спасибо тем, кто защищает небо", – написал Садовый.

Воздушные силы также писали о движении ракет на Ивано-Франковск, и впоследствии сообщили, что ракеты снова изменили курс, вернули и ударили по Староконстантинову.

Массированная атака: главное