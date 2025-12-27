В цель попали 25 дронов и 10 ракет: Воздушные силы рассказали жуткие цифры массированной атаки

С вечера 26 декабря и в течение ночи 27 декабря Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. На этот раз враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основным направлением удара была Киевщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Враг ударил по Киевской области: зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть жертвы

Сколько вражеских целей сбила ПВО?

Отмечается, что радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 559 средств воздушного нападения, среди них 40 ракет и 519 дронов различных типов:

519 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (Россия), Гвардейское (ТОТ АР Крым) (около 300 из них – "Шахеды");

10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков – Рязанская, Брянская области России);

7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска – Ростовская область, акватория Черного моря);

21 крылатой ракеты Х-101 (районы пусков – воздушное пространство Вологодской области России);

2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 503 воздушные цели, в частности:

474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;

19 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА на 30 локациях, падение сбитых (обломки) – на 16 локациях. Кроме того, одна из ракет не достигла целей, информация о 15 локально потерянных БпЛА уточняется.

В Воздушных силах также отмечают, что по состоянию на 13:35 несколько вражеских дронов до сих пор находятся в воздухе. Украинцев просят соблюдать меры безопасности.

Последствия атаки на Украину: коротко о главном