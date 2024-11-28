Сегодня, 28 ноября, Россия массированно атаковала Украину более 100 ударными дронами и более 90 ракетами, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Страна-агрессор в течение следующих 2 месяцев будет только усиливать военное давление на нашу страну из-за одного фактора.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что сейчас Владимир Путин хочет использовать слабую политику Джо Байдена. Дональд Трамп, вероятно, начнет свою каденцию не с "лучшими" решениями для Кремля, на что указывает его видение переговоров.

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Что стоит за массированным обстрелом России по Украине

По словам руководителя Центра, после того, как на выборах в США победил Трамп, Кремль сразу изменил свои планы. Россияне надеялись, что возглавлять администрацию президента будут демократы, которые будут продолжать поставлять военную помощь Украине "по каплям".

Между тем Трамп уже назначил спецпосланника Кита Келлога в вопросах Украины и России, который имеет свой "мирный план". В нем говорится о том, что США может усилить военную помощь Украине, если Россия не согласится на переговоры. Для страны-агрессора вызовом стала не только победа Трампа, но и его кадровые назначения.

Однако Трамп станет президентом США 20 января 2025 года, поэтому до этого времени у России есть время.

Сейчас Путин, Нарышкин, Патрушев, Шойгу и Кириенко максимально будут давить на Украину в военном плане для того, чтобы иметь выгодные переговорные позиции. У меня нет сомнений, что после 20 января ситуация существенно изменится,

– подчеркнул Клочок.

Руководитель Центра объяснил, что сейчас политика Байдена в отношении Украины является "хромой". Его администрация сейчас готовит новый пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. Однако это не является большой суммой, по сравнению с предыдущими пакетами. США могут не успеть предоставить нашей стране в целом всю запланированную военную помощь до завершения срока Байдена из-за ограничений времени и логистических трудностей.

Более того, политика Байдена была нерешительной по увеличению энергоресурсов на территорию Европы для того, зоб ее зависимость от России была меньше.

Россия на этом фоне видит слабость Америки, продолжает "кошмарить" Украину и достигать своих целей. Россияне ничего не боятся,

– подчеркнул Клочок.

Страна-агрессор имеет способности изготавливать большое количество ракет. России в этом также помогает Северная Корея.

Руководитель Центра отметил, что сейчас мир проявил свою слабость по санкционной политики против страны-агрессора. Поэтому она не имеет факторов сдерживания.

Для меня эта атака – очередная констатация факта, что если заявления Трампа и Келлога о достижении мира через силу будут реализованы, Россия так бить не будет. Действительно ли это будет реализовано? Осталось ждать недолго,

– прокомментировал он.

Напомним, что в результате сегодняшней российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих областях и городах. ПВО удалось сбить 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 ударных БПЛА.