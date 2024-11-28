Россия атаковала Одесскую область ракетами: есть повреждения и пострадавшие

Российские войска атаковали ракетами Одесскую область. Вследствие этого есть повреждения жилых домов.

Известно, что также есть пострадавшие.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА, Олега Кипера.

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Последствия атаки в Одесской области

В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек,

– сообщил Олег Кипер.

Он отметил, что из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. По его словам, возгорание было ликвидировано самозатуханием и подразделения ГСЧС не привлекались.

Также, Кипер добавил, что в Одессе возникло возгорание гаражного помещения. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Правоохранительные органы фиксируют последствия преступления вражеских сил против гражданского населения Одесской области.

Около 11 утра Олег Кипер сообщил, что по уточненной информации, в результате российской атаки пострадали пострадали два человека. Ранения получили 16-летний парень и 90-летняя женщина. У обоих ссадины и резаные раны. Им оказали медицинскую помощь на месте. Как отметили в ОВА, пострадавшие в госпитализации не нуждаются.