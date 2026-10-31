Россия атаковала энергетику и железную дорогу, без света остались сотни тысяч семей, – Зеленский

В ночь на 31 октября российские военные провели атаку с помощью дронов против энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате масштабных ударов без электроснабжения оказались сотни тысяч семей в Днепре и Киевской области.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно об обстрелах

Вечером российские беспилотники нанесли удар по ТЭЦ в Киеве, а под утро дрон поразил теплоэлектроцентраль в Шостке. В то же время в Днепропетровской области зафиксировали попадания по четырем электроподстанциям и объекту газораспределения.

Помимо объектов энергетики, российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и Харькове. Специалисты и ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий в местах попаданий.

Из-за очередной атаки врага самая тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Днепре и области, где в настоящее время обесточены около 200 тысяч семей. Еще более 80 тысяч домов остаются без электричества в Киевской области.

Аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение потребителей. Скорость восстановления сетей зависит от масштабов повреждений оборудования и текущей ситуации с безопасностью.

Мир видит, как Россия ежедневно превращает гражданскую инфраструктуру в мишени. И все, кто не хочет, чтобы эта российская эскалация распространилась дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны решительные шаги, действительно направленные на мир. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал международных партнеров действовать решительно, подчеркнув, что остановить систематические удары по гражданским объектам способна лишь своевременная военная и санкционная поддержка.

Как уже сообщалось, российские войска уже несколько суток подряд атакуют энергетическую систему Днепропетровской области. В частности, в ночь на 31 октября враг повредил объекты, один из которых специалисты ДТЭК восстанавливали почти двое суток после предыдущего попадания.

А вечером 30 октября Россия во второй раз за два дня прицельно об нанесла удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Возник пожар, есть пострадавшая.