Взрывы в Староконстантинове, работа ПВО на Киевщине: хронология 835 дня войны

Россия уже третий год продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. В то же время наши воины продолжают давать врагу достойный отпор.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 835 дней. О главных событиях за сутки – читайте на 24 Канале.

Смотрите также Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической