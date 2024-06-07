Цель врага – тотальный блэкаут: в Минэнерго рассказали, пострадали ли ночью энергообъекты
Ночью 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Украину. В Минэнерго уточнили, попали ли на этот раз под удар объекты энергетической инфраструктуры.
Оккупанты запустили по Украине почти 60 средств воздушного поражения. Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона рассказал, были ли атакованы объекты энергетической инфраструктуры, передает 24 Канал.
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Враг не остановится
По словам Колесника, к счастью, этой ночью энергообъекты не пострадали. Впрочем, отметил чиновник, враг и в дальнейшем будет пытаться бить по гражданской и энергетической инфраструктурах. Его цель – это полный блэкаут. Поэтому, подчеркнул чиновник, мы должны учитывать все возможные сценарии, в частности негативные последствия – влияние на стабильность работы энергетики.
В результате обстрелов мы потеряли более 9 киловатт мощности – это следствие сложной ситуации в энергосистеме,
– подчеркнул Колесник.
Чиновник указал на дефицит генерирующей мощности и напомнил о риске повторных ударов.
Напомним, что в результате российских атак на объекты энергетики в Украине применяют графики ограничений. Министр энергетики Галущенко заявлял, что в течение последних месяцев оккупанты нанесли нашей энергосистеме наибольших повреждений с начала полномасштабного вторжения. Убытки от весенних атак превысили сумму в миллиард долларов.
Отметим, что 7 июня по всей Украине целый день будут действовать графики отключения света. Если лимиты будут превышены, энергетики будут вводить аварийные отключения света.
Комбинированный удар 7 июня: что известно
- В ночь на 7 июня противник запустил 53 "Шахеды" из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска и Крыма. Также враг ударил 5 крылатыми ракетами, выпущенными из "тушек" в районе Саратовской области.
- Силам ПВО удалось сбить все ракеты, а также 48 "Шахедов".
- Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. В частности, на Николаевщине уничтожили 2 вражеских БПЛА, на Днепропетровщине и Херсонщине – по 3 "Шахеды".