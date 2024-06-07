Цель врага – тотальный блэкаут: в Минэнерго рассказали, пострадали ли ночью энергообъекты

Ночью 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Украину. В Минэнерго уточнили, попали ли на этот раз под удар объекты энергетической инфраструктуры.

Оккупанты запустили по Украине почти 60 средств воздушного поражения. Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона рассказал, были ли атакованы объекты энергетической инфраструктуры, передает 24 Канал.

Смотрите также Польша и союзники подняли самолеты из-за российского воздушного удара по Украине

Враг не остановится

По словам Колесника, к счастью, этой ночью энергообъекты не пострадали. Впрочем, отметил чиновник, враг и в дальнейшем будет пытаться бить по гражданской и энергетической инфраструктурах. Его цель – это полный блэкаут. Поэтому, подчеркнул чиновник, мы должны учитывать все возможные сценарии, в частности негативные последствия – влияние на стабильность работы энергетики.

В результате обстрелов мы потеряли более 9 киловатт мощности – это следствие сложной ситуации в энергосистеме,

– подчеркнул Колесник.

Чиновник указал на дефицит генерирующей мощности и напомнил о риске повторных ударов.

Напомним, что в результате российских атак на объекты энергетики в Украине применяют графики ограничений. Министр энергетики Галущенко заявлял, что в течение последних месяцев оккупанты нанесли нашей энергосистеме наибольших повреждений с начала полномасштабного вторжения. Убытки от весенних атак превысили сумму в миллиард долларов.

Отметим, что 7 июня по всей Украине целый день будут действовать графики отключения света. Если лимиты будут превышены, энергетики будут вводить аварийные отключения света.

Комбинированный удар 7 июня: что известно