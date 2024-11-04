Бункер уже подготовил: что скрывает Кадыров за новыми угрозами Украине

Рамзан Кадыров после паузы снова появился в информационном пространстве. Он сделал несколько громких заявлений об атаке БпЛА по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, где якобы погибли украинские пленные. Однако это имеет мало общего с реальностью.

Также Рамзан Кадыров собирается отправить на фронт 84 тысячи "добровольцев". По мнению военного аналитика Яна Матвеева, которым он поделился с 24 Каналом, если бы это было правдой, так называемый глава Чечни уже бы давно перебросил кадыровцев в Курскую область, которую с августа 2024 года россияне и, в частности бойцы чеченского спецназа "Ахмат", не могут освободить.

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Символическая цель

Атака беспилотников на здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина в городе Гудермесе произошла утром 29 октября. Однако Кадыров сразу не признал, что это были украинские БпЛА. Также он сказал, что якобы жертв и пострадавших в результате удара нет.

Скорее всего это был именно украинский дрон, тем более, что он попал четко по зданию этого университета, который мог быть символической целью,

– предположил военный аналитик.

Судя по видео изнутри здания – оно не работает, его, вероятно, недавно построили. Поэтому дроны не нанесли серьезного ущерба.

Кадыров отреагировал на удар дронами тем, что сначала сказал, что отомстит за него и с тех пор кадыровцы не будут брать в плен украинских военных.

Затем он сказал, что украинцы якобы писали ему, что не надо с ними так жестко поступать. После этого Кадыров отменил свой приказ, продолжая раскручивать свою фантастическую историю,

– отметил он.

Также выяснилось, что в Чечне на стратегических объектах держат украинских военнопленных.

Обратите внимание! Кадыров сообщил, что на территории Российского университета спецназа, в здание которого попал беспилотник, якобы находились украинские пленники. В результате атаки БпЛА, они, по его словам, погибли. Кадыров заверил, что на каждом стратегическом объекте в Чечне удерживаются 10 украинских пленныхх.

Это тоже полный бред. Уверен, что 99% это полная ложь. Ведь обычно украинских пленных держат в тюрьмах, СИЗО, где условия не соответствуют никаким нормам и где их пытают. Поэтому пленных не развозят по объектам Кадырова,

– отметил Ян Матвеев.

Он пытается послать месседж Украине, мол, не нужно атаковать объекты в Чечне, потому что там якобы размещены пленные из Украины. Кадыров понимает, по мнению военного обозревателя, что в следующий раз дрон может прилететь в его дворец или машину.

Кадыров может и представляет себя героем, но бункер для себя он наверняка уже подготовил,

– отметил он.

Добавим, что экс-представитель чеченского батальона Ислам Белокиев, который воюет на стороне Украины, объяснил слова Кадырова о содержании пленных в Чечне на стратегических объектах. Глава Чечни таким образом стремится защитить эти объекты от ударов украинских дронов. А на самом деле, по мнению Белокиева, в Чечне нет украинских пленных – их удерживают в других регионах России.