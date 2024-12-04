В Винницкой области в результате падения БпЛА загорелся жилой дом

В Гайсинском районе Винницкой области в результате падения БпЛА загорелся частный жилой дом. Пожар частично разрушил здание, повредив также автомобиль и хозяйственные постройки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на первую заместительницу начальника Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную. По ее словам, спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро ликвидировали огонь.

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Падение БпЛА в Винницкой области

Наталья Заболотная отметила, что в доме проживало пять человек, из которых трое были детьми. Она отметила, к счастью, никто не пострадал. Также добавила, что международные фонды были направлены для оказания оперативной помощи, а ответственные службы зафиксировали нарушения.

Воздушная тревога в области была объявлена в 0:25 и продолжалась до 01:37. Во время тревоги произошло падение БпЛА.

Местные власти в очередной раз призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги и соблюдать все правила безопасности.

Последствия российской атаки по Украине/ Фото ГСЧС Винницкой области

К слову, в ночь на 4 декабря враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. По состоянию на 9 часов утра было сбито 29 вражеских БпЛА.