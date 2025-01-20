Волчанск под авиаударом: россияне пытались прорвать оборону, – Генштаб

Российские войска за прошедшие сутки предприняли несколько попыток прорвать оборону на Харьковщине, в частности в районе Волчанска, используя авиацию. Все атаки были отбиты, а враг понес значительные потери.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Ситуация остается сложной, поскольку враг непрерывно атакует позиции ВСУ, пытаясь прорвать оборону украинских защитников.

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Россияне атаковали Волчанск авиацией

По данным Генштаба, россияне активно использовали авиацию для атаки на позиции ВСУ, осуществив 40 авиаударов и 5 тысяч обстрелов.

В частности, на Харьковщине в районе Волчанска враг трижды пытался прорвать оборону при поддержке авиации. Интенсивность атак не уменьшается, но украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Авиаудары врага также коснулись других направлений, в частности на Купянском, Лиманском, Краматорском и Торецком, где россияне продолжали штурмовать украинские позиции. ВСУ удалось успешно отразить наступления и обезвредить большое количество вражеской техники и живой силы.

К слову, за прошедшие сутки в результате контратаки наших военных было уничтожено 1690 российских захватчиков, а также более 40 единиц техники, включая танки и БМП.