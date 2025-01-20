Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Ситуація залишається складною, оскільки ворог безперервно атакує позиції ЗСУ, намагаючись прорвати оборону українських захисників.

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Росіяни атакували Вовчанськ авіацією

За даними Генштабу, росіяни активно використовували авіацію для атаки на позиції ЗСУ, здійснивши 40 авіаударів і 5 тисяч обстрілів.

Зокрема, на Харківщині в районі Вовчанська ворог тричі намагався прорвати оборону за підтримки авіації. Інтенсивність атак не зменшується, але українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Авіаудари ворога також торкнулись інших напрямків, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Торецькому, де росіяни продовжували штурмувати українські позиції. ЗСУ вдалося успішно відбити наступи та знешкодити велику кількість ворожої техніки і живої сили.

До слова, минулої доби внаслідок контратаки наших військових було знищено 1690 російських загарбників, а також понад 40 одиниць техніки, включаючи танки і БМП.