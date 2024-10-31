Ночью дроны долетели до Волгоградской области: на видео попал момент взрыва

Россияне ноют, что в ночь на 31 октября дроны атаковали Волгоградскую область. Произошло это примерно в 1 ночи.

Утверждают, что якобы российская ПВО сбила цели над Красноармейским районом Волгограда и над селом Червленое.

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Местные власти заявили, что повреждений нет

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже успел прокомментировать ситуацию в регионе.

Он заявил, что якобы было уничтожено 3 беспилотника.

Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет,

– утверждает Бочаров.

А еще просит местных, если обнаружат беспилотники и их обломки на земле, не приближаться к ним, а сообщать российские экстренные службы.

Взрыв в Волгограде: смотрите видео

Местные жители почему-то не радушно встретили дроны. Атака, похоже, у них вызвала шок.

Осторожно, нецензурная лексика! Видео реакции местных на БПЛА: смотрите видео

К слову, Волгоградская область расположена за почти 390 километров от границы с Украиной. Дроны атаковали ее через Гуково Ростовской области.

Где расположена Волгоградская область / Карта Петра Андрющенко